JO : le triomphe des Bleus dans les sports collectifs ravit les Français

REPORTAGE

Les Bleues du handball vont essayer de décrocher leur première médaille d'or olympique dimanche aux JO de Tokyo, au Japon, face à la Russie. Le match est prévu à 8h, heure française. Si la victoire des handballeuses pourrait être la cerise sur le gâteau pour l'équipe de France olympique, les sports collectifs français ont déjà brillé aux JO. Samedi, les basketteuses ont décroché une médaille de bronze, peu après la médaille d'argent obtenue par les basketteurs face aux Etats-Unis. Puis ce fut le feu d'artifice de l'après-midi, avec les victoires inoubliables des handballeurs et des volleyeurs tricolores.

La France est une "référence" dans les sports collectifs pour Roxana Maracineanu

Alors que les JO touchent à leur fin, c'est donc la consécration pour les sports collectifs de la délégation française, football mis à part. A tel point que la ministre déléguée en charge des Sports, Roxana Maracineanu, a estimé samedi sur Franceinfo que la France est devenue "la référence" dans ces disciplines.

Et du côté des Français, on se montre aussi très reconnaissant envers les Bleus. Notamment chez les sportifs amateurs, qui se sont passionnés pour les résultats de la délégation tricolore, en particulier dans les sports collectifs. "Le hand, j'en ai fait. Donc le fait de les voir comme ça, ça fait chaud au cœur", confie à Europe 1 une ex-handballeuse. D'autres retiendront certaines rencontres de ces JO devenues légendaires : "La victoire des basketteurs contre les Américains en match d'ouverture du tournoi. C'est vrai que c'était inattendu et c'est déjà un bel exploit de les avoir battus au premier match."

"Ça nous a permis de patienter"

Ces bons résultats ont d'ailleurs fait du bien au monde amateur largement traumatisé par les conséquences du Covid-19. "Dans tous les sports, tous les championnats étaient arrêtés. Donc le fait qu'il y ait les JO, ça nous a permis de patienter. C'est un plaisir, c'est les Jeux olympiques, c'est tous les quatre ans, c'est unique", s'émerveille un sportif amateur. En judo, des effets se font déjà ressentir sur les inscriptions pour la rentrée.

"Les Français, je trouve qu'ils ont bien bien géré", estime une autre. "On va suivre aussi les (Jeux) paralympiques parce que je pense que c'est aussi important que les JO dits classiques." Les Jeux paralympiques auront lieu du 24 août au 5 septembre à Tokyo.