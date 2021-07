JO de Tokyo : ce que vous avez manqué cette nuit

Enfin des bonnes nouvelles en pagaille du côté des Bleus aux Jeux olympiques de Tokyo ! Les véliplanchistes Charline Picon et Thomas Goyard ont rapporté deux médailles d'argent à l'équipe de France. Très tôt, le relai mixte français de triathlon a décroché le bronze derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis. Aussi, de nouvelles breloques ont été assurées dans les rangs tricolores avec des finales qui vont se disputer ce matin. L'équipe mixte de judo emmenée par Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou s'est hissée en finale samedi et affrontera le Japon en fin de matinée. Même beau résultat pour les féminines du rugby à VII qui ont pris l'argent après leur défaite en finale contre la Nouvelle-Zélande.

La seule grande déception pour les Bleus nous vient de l'élimination précoce de Mélina Robert-Michon, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du lancer de disque pour ses sixièmes JO, à 41 ans. Par ailleurs, la gymnaste américaine Simone Biles a de nouveau déclaré forfait pour le concours du saut et de la barre. La star de la gymnastique vit une édition olympique cauchemardesque à Tokyo. Voici les principaux résultats de la nuit.

Les véliplanchistes français en argent, les triathlètes en bronze

Les médailles sont tombées cette nuit et tôt ce matin pour l'équipe de France olympique. Les véliplanchistes Charline Picon et Thomas Goyard ont remporté chacun l'argent dans leur discipline, à quelques minutes d'intervalle. C'est d'abord la Rochelaise, championne olympique en titre, qui s'est emparée d'une nouvelle breloque. Charline Picon a gagné dans la régate finale mais n'a pas réussi à combler son léger retard sur sa principale rivale, la Chinoise Lu Yunxiu, première au classement général.

Médaille d'argent pour Charline Picon en planche à voile !

Malgré sa victoire au Medal Race, la troisième place de la Chinoise Yunxiu LU ne lui permet pas de remporter l'or.



Médaille d'argent pour Charline Picon en planche à voile !

Malgré sa victoire au Medal Race, la troisième place de la Chinoise Yunxiu LU ne lui permet pas de remporter l'or.

Peu après, Thomas Goyard a imité la performance de sa compatriote en remportant la médaille d'argent dans le tableau masculin. Derrière l'intouchable néerlandais Kiran Badloe, le Martiniquais a réussi à consolider sa deuxième place devant le Chinois Bi Kun. Un superbe résultat pour le Français de 29 ans qui disputait ses premiers Jeux olympiques cet été.

Enfin, le relai mixte de triathlon emmené par Vincent Luis a pris le bronze derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Le rugby à VII en argent, deux autres médailles assurées

L'équipe de France est sûre de ramener d'autres médailles de Tokyo, samedi. Les judokas tricolores sont en finale de la première épreuve mixte de l'histoire des Jeux après leur victoire écrasante en demies contre les Pays-Bas (4-0). Emmenée par Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou, l'équipe française peut empocher la médaille d'or en cas de victoire contre le Japon en finale, à 11h30 heure française.

Les Bleus rejoignent le Japon en finale !



L'équipe de France l'emporte 4 combats à 0 face aux Pays-Bas grâce à Guillaume Chaine, Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget et Roman Dicko #Tokyo2020#JeuxOlympiques



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/Tki3Gsq4BIpic.twitter.com/o1WQX4a5u5 — France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Les Bleues du rugby à VII se sont elles aussi hissées en finale de leur discipline en venant à bout de la Grande-Bretagne en demi-finales (26-19). Les féminines ont disputé leur finale contre les Néo-Zélandaises et viennent de prendre l'argent après leur défaite (26-12). Enfin, les sabreuses françaises ont sauvé une nouvelle médaille pour la délégation tricolore en s'imposant en demi-finales contre l'Italie (45-39) et joueront pour l'or à 12h30, face au Comité olympique russe.

Ça passe pour Renaud Lavillenie, ça casse pour Mélina Robert-Michon

L'athlétisme a débuté aux Jeux olympiques avec les premières qualifications pour les finales. Le perchiste Renaud Lavillenie sera le seul Tricolore en lice mardi après avoir passé les 5,75 mètres. Pierre-Ambroise a lui été repêché au temps in extremis sur le 800 mètres et pourra prendre le départ des demi-finales.

En revanche, c'est déjà terminé pour Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent à Rio en 2016 au lancer de disque mais qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale malgré un jet à 60,88 mètres. L'athlète de 41 ans donne rendez-vous pour les Jeux de Paris en 2024.

Avec un meilleur lancer de disque à 60.88 m, Mélina Robert-Michon est en ballotage pour la qualification en finale. Il faudra attendre les résultats du second groupe... #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/Tki3Gsq4BIpic.twitter.com/B5BrnTbhyp — France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Un Florent Manaudou impérial

Alors que la France ne compte toujours aucune médaille en natation, sa star Florent Manaudou répond aux attentes avec le deuxième temps des demi-finales sur le 50 mètres nage libre, en 21"53. Le Français juste derrière l'impressionnant américain Caeleb Dressel qui était devenu peu de temps avant champion olympique du 100 mètres papillon avec le record du monde à la clé.

Florent Manaudou, médaillé d'or sur la distance en 2012 et d'argent en 2016, a signé son meilleur chrono depuis son retour dans les bassins, après une pause en handball, et se pose comme le challenger principal au nageur américain.

Florent Manaudou est bien en forme. Le Français se qualifie pour la finale du 50 m en remportant sa demie et en claquant son meilleur chrono.



Le champion olympique 2012 est prêt pour une nouvelle médaille.



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/Tki3Gsq4BIpic.twitter.com/l1B8y1RMi5 — France tv sport (@francetvsport) July 31, 2021

Le cauchemar de Simone Biles

Côté américain, la star de la gymnastique Simone Biles décidemment des Jeux olympiques cauchemardesques au Japon. Quadruple médaillée d'or à Rio en 2016, la star de la gymnastique a déclaré forfait une nouvelle fois pour les finales du saut et des barres asymétriques qui ont lieu dimanche. Simone Biles avait déjà créé l'émoi mardi dernier en abandonnant au cours de la compétition par équipes après un saut en deçà de ses attentes. Elle avait ensuite expliqué avoir besoin de préserver sa santé mentale et qu'elle avait moins confiance en elle qu'auparavant.

Pas de médaille pour Novak Djokovic

La dernière sensation de la matinée nous provient des courts de tennis avec la star Novak Djokovic, numéro un mondial, qui ne gagnera pas de médaille des JO de Tokyo. Après sa désillusion en demi-finales contre le 5e joueur mondial Alexander Zverev, le Serbe s'est de nouveau incliné lors de la petite finale, comme à Londres en 2012, face cette fois-ci à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 11e à l'ATP, qui glane sa première médaille olympique (6-4, 6-7 [6], 6-3).