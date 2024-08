JO de Paris : l'équipe de France d'athlétisme, toujours sans médaille, peut-elle éviter le zéro pointé ?

Alors que tous les sports tricolores ont flambé durant cette quinzaine : natation, judo, escrime. Le compteur de l'athlétisme reste désespérément bloqué à zéro. Pas très surprenant selon la porte-drapeau, Mélina Robert-Michon : "Forcément, c'est compliqué, mais en même temps ce n'est pas une déception. On a encore de belles opportunités. Après ça peut ne pas bien se passer. On saura qu'à la fin. En tout cas, chacun fait son maximum".

Il reste quelques belles opportunités de médailles ce samedi

Le meilleur résultat pour le moment reste la quatrième place d'Alice Finot sur le 3.000 mètres steeple, avec un record d'Europe à la clé. Justement, ils sont trop peu les athlètes tricolores à avoir battu le record personnel dans ces disciplines ultra-mondialisées. Mais il reste quelques belles opportunités ce samedi soir, notamment sur le 100 mètres, avec Cyréna Samba-Mayela, pas du tout effrayée par cette pression supplémentaire.

"Ça va de soi quelque part, dans le sens où j'ai fait un record de France, je suis actuellement troisième du bilan mondial. On croit en moi en fait. C'est un soutien en plus, un boost en fait". Également champion d'Europe et auteur du record de France sur 800 mètres, Gabriel Tual, préfère, lui, ne pas y penser : "J'essaie de rester un petit peu à côté de tout ça. Après, voilà, il y a toujours de la pression et forcément, je me vois monter sur la boite. Mais c'est ultra-relevé cette année".

Si Tual et Samba-Mayela échouaient, il resterait encore les deux relais quatre fois 400 mètres pour éviter le zéro pointé, ce qui serait une première depuis les Jeux olympiques de Sydney, il y a 24 ans.