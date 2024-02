La tour Eiffel, fermée durant cinq jours en raison d'un mouvement de grève, rouvrira dimanche après un accord entre les syndicats et la société d'exploitation du monument parisien, a annoncé samedi cette dernière. "La direction de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete) et les organisations syndicales ont abouti à un accord de sortie de grève prévoyant que les parties feront régulièrement un point de suivi du modèle économique, de l'évolution des investissements de travaux et des recettes de la société à travers une instance qui se réunira tous les 6 mois", précise la Sete dans un communiqué transmis à l'AFP.

