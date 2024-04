JO : tout savoir sur l'application «Transport public Paris 2024» lancée ce mardi

Une application pour faciliter les déplacements des personnes qui seront en Ile-de-France cet été. Ile-de-France Mobilités (IDFM) a lancé "Transport public Paris 2024", ce mardi, une application de transports en commun qui a pour ambition d'aiguiller les spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris afin d'éviter l'encombrement de certaines lignes. Elle doit guider les spectateurs et visiteurs pendant les JO, vers les sites olympiques et dans leurs déplacements en région parisienne, en leur recommandant des itinéraires afin d'éviter les foules. Des trajets qui ne sont pas forcément plus courts en termes de temps.

Programmer son trajet

Ils peuvent programmer leurs déplacements en précisant l'endroit où ils comptent se rendre et à quelle date. L'utilisateur recevra une notification la veille de l'événement pour prévoir son trajet et "le jour J, et sera notifié en cas de perturbations sur son trajet, afin de l’adapter en conséquence", indique IDFM dans un communiqué. Les utilisateurs recevront "le trajet le plus adapté pour se rendre sur les sites de compétition, trajet qui prend en compte les perturbations en cours et l’affluence en temps réel. Ce ne sera donc pas forcément le trajet le plus court ou le plus rapide qui sera proposé, mais celui le plus adapté en fonction de la gare ou station de départ, avec une répartition équilibrée entre les lignes et tronçons, afin d’éviter les flux de voyageurs", précise IDFM.

L'application est disponible en six langues en anglais, ainsi qu'en espagnol, italien, portugais et allemand par un logiciel. Elle pourra permettre aux personnes venant de l'étranger de recevoir les actualités et les informations clés sur les Jeux de Paris 2024 ainsi que des tutoriels et des informations pour découvrir les transports en commun franciliens.