JO de Paris-2024 : l'UFC-Que Choisir alerte sur le prix des hôtels le soir de la cérémonie d'ouverture

Le vendredi 26 juillet 2024, la France célébrera l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, près de 100 ans après la dernière édition estivale organisée sur le territoire français. Mais durant cette période, les prix des logements, que ce soit les hôtels ou même les locations d'appartements, devraient atteindre des prix exorbitants. L'Association de consommateurs UFC Que Choisir a rendu public ce mardi son enquête sur les prix pour le soir de cette fameuse cérémonie d'ouverture. C'est tout simplement du jamais vu.

Des augmentations de prix très importantes

"On constate une augmentation du coût moyen de la chambre de 226 %, ce qui est relativement important", explique ainsi au micro d'Europe 1, le rédacteur en chef de l'UFC Que Choisir, Arnaud De Blauwe. "Et encore, c'est une moyenne. On a un hôtel, par exemple, qui a augmenté ses tarifs de 585 % entre la période dite normale et le soir de la cérémonie d'ouverture".

Côté syndicat, ces augmentations sont également pointées du doigt. Si les hôteliers parisiens doivent pouvoir tirer profit des JO, les prix doivent rester raisonnables, estime Jean-Marc Banquet d'Orx, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France.

"C'est une énorme stupidité"

"Ces augmentations exagérées, de l'ordre de quatre à cinq fois le prix de leurs chambres aujourd'hui, ne rime à rien. C'est une énorme stupidité. Le risque, c'est qu'au lieu de séjourner à Paris, les gens iront séjourner plus loin", explique encore Jean-Marc Banquet d'Orx. Et pour ceux qui voudraient se tourner vers la location d'appartements, le constat est le même, il faudra débourser beaucoup d'argent pour se loger cet été pendant les JO.