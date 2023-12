JO-2024 : le gouvernement veut rassurer sur les transports

"Les engagements sont tenus, on aura 100 % de transports publics" pour accéder aux sites olympiques, a assuré le ministre des Transports Clément Beaune à l'occasion du 9ème comité stratégique des mobilités des JO de Paris. À sept mois des Jeux, les transports franciliens sont pourtant très perturbés et la maire de Paris a lâché mi-novembre qu'ils ne seraient "pas prêts" pour l'été.

Le ministre a confirmé que le prolongement de la ligne 14 du métro, "la ligne de vie des Jeux" vers le nord (Saint-Denis-Pleyel) et le sud (aéroport d'Orly), le réaménagement de la gare du Nord et du carrefour Saint-Denis-Pleyel, seraient menés à bien d'ici juin. Il s'agit désormais de "coordonner au maximum, d'accélérer le rythme", a souligné le ministre lors d'un appel avec des journalistes.

800.000 personnes supplémentaires par jour aux JO

Pour accueillir jusqu'à 800.000 personnes supplémentaires par jour, l'offre de transports publics sera augmentée de 15% pendant les Jeux, par rapport à des vacances d'été normales, notamment sur le RER C et la ligne 9 qui desservent Roland-Garros et le Parc des princes.

Si les difficultés se multiplient cet hiver dans les transports franciliens, c'est qu'on "est dans la période difficile où on voit les contraintes. Mais l'accélération va être une chance et un héritage au-delà des Jeux", a souligné Clément Beaune.

Le ministre s'est dit plutôt préoccupé par "les services et les usages", notamment par le recrutement de volontaires qui accompagneront les spectateurs, et par la maintenance du réseau.

"Un réseau ancien, fragile

"On sait qu'on a un réseau ancien, fragile à cet égard", a dit M. Beaune en écho au patron de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex. "Il faut qu'on ait le moins de pépins possibles et que, s'il y en a, on puisse réagir le plus vite possible", a souligné le ministre.

"Je veux qu'on sorte de l'image des Jeux comme une espèce de contrainte (...) Il ne s'agit pas de dire aux gens de partir ou de se cloîtrer", a souligné M. Beaune. Des informations anticipées pour les usagers devraient être prêtes d'ici à la fin janvier.

La police parisienne a également été renforcée pour mener des "opérations coup de poing" avant les JO sur les taxis, pour qu'ils acceptent la carte bancaire, qu'ils prennent les personnes en situation de handicap, et pour sanctionner les chauffeurs clandestins.