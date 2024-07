JO-2024 : De Jesus Dos Santos et Boyer dans la sélection française de gymnastique artistique

Marine Boyer et Mélanie De Jesus Dos Santos font partie de la sélection féminine française qui prendra part aux épreuves de gymnastique artistique aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Coline Devillard, 23 ans, Morgane Osyssek-Reimer, 21 ans et la jeune Ming Gherardi van Eijken, 16 ans seulement, complètent le groupe de cinq gymnastes qui concourront à partir du 28 juillet à l'Arena de Bercy.

Deuxième participation pour De Jesus Dos Santos

Marine Boyer, 24 ans, participera à ses troisièmes Jeux olympiques après Rio en 2016 et Tokyo en 2021, où la France avait terminé à la 6e place du concours général par équipes. De son côté, Mélanie De Jesus Dos Santos, cheffe de file des Bleues, connaîtra sa deuxième participation. En juin, elle a notamment remporté son quatrième titre de championne de France du concours général et s'est offert le titre national à la poutre et au sol.

Melanie De Jesus Dos Santos vit et s'entraîne au Texas, aux côtés de l'Américaine Simone Biles, qui sera la grande star de la discipline aux Jeux. Plus tôt en mai, la quadruple médaillée européenne était absente des Euros de gymnastique artistique en Italie, d'où les Bleues avaient ramené quatre médailles. En plus du bronze lors du concours par équipes, les Françaises étaient reparties aussi avec l'or de Coline Devillard au saut, le bronze de Marine Boyer à la poutre, et le bronze de Ming Gherardi van Eijken au saut, pour ses tout premiers grands championnats à tout juste 16 ans.