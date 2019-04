Gym : la Française De Jesus Dos Santos sacrée championne d'Europe du concours général

Mélanie De Jesus Dos Santos est devenue, à 19 ans, la deuxième gymnaste française de l'histoire sacrée championne d'Europe du concours général, vendredi à Szczecin, en Pologne. De Jesus Dos Santos imite ainsi Marine Debauve, couronnée elle championne d'Europe de l'exercice il y a quatorze ans, en 2005. Avec 55,433 points, elle devance de justesse la Britannique Elissa Downie (55,365), tenante du titre, et la Russe Angelina Melnikova (55,065).

Blessée en janvier. Sa participation au concours général n'a pourtant été décidée que tardivement : blessée à l'annulaire gauche mi-janvier lors d'un entraînement aux barres asymétriques, la gymnaste martiniquaise devait initialement se limiter au sol, dont elle est la championne sortante, et à la poutre. Le choix a été judicieux. "DJDS" a pris la deuxième place des qualifications jeudi. Et en finale, au pied du podium à mi-parcours, elle a fait la différence sur les deux derniers agrès, à la poutre et au sol, dont elle a obtenu les meilleurs scores.

Trois finales encore à disputer. Il y a deux ans, pour ses tout premiers championnats d'Europe, De Jesus Dos Santos n'avait pas tardé à se distinguer en montant sur la troisième marche du podium du concours général. Elle s'était ensuite classée cinquième aux Mondiaux 2017, puis sixième aux Mondiaux 2018. Sa semaine de compétition n'est pas terminée : à son programme encore, trois finales par appareil à disputer ce week-end, au sol, à la poutre et aux barres asymétriques.