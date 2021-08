Fin des JO : "Paris 2024 prend le relais dans de très bonnes conditions", assure Estanguet

Après plus de 15 jours de compétition, les Jeux olympiques de Tokyo prennent fin ce dimanche. Comme le veut la tradition, lors de la cérémonie de clôture, la maire de Paris Anne Hidalgo recevra le drapeau olympique pour officiellement passer le relais à la capitale française, où se dérouleront les prochains JO, en 2024. De quoi faire monter la pression dans le camp français, où on assure que l'organisation "est dans les temps", comme l'indique à Europe 1 le président du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet.

"Pendant la cérémonie, je pense que le niveau de responsabilité et de pression va monter", confie-t-il. Mais, ajoute-t-il aussitôt, "on aime ça. On a aussi ce besoin d'adrénaline, on court après ça".

"On a tout pour organiser des Jeux spectaculaires"

"On est prêts", assure Tony Estanguet, pour qui "Paris 2024 prend le relais dans de très bonnes conditions". "On est dans les temps, on est dans notre budget. On a tout pour organiser des Jeux spectaculaires."

Reste que les prochains Jeux sont déjà dans trois ans, et qu'aucun retard ne sera possible. "On ne va plus pouvoir se cacher, il va falloir prendre nos responsabilités", reconnaît l'ancien champion olympique. "Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire dans les trois prochaines années. Mais encore une fois, je pense que ce qui va nous faire réussir, c'est notre niveau d'ambition. Je crois que maintenant, on a trois ans pour démontrer tout le potentiel incroyable de ce pays pour organiser des jeux spectaculaires", dit-il encore. Et de conclure : "Comptez sur nous pour ne rien lâcher là-dessus".