Jeux vidéo, musique et molkky : comment les Bleues occupent-elles leur temps libre ?

Même s'il n'est pas décisif pour une qualification déjà acquise, les fans attendent avec impatience le dernier match de poule des Bleues, lundi face au Nigéria. Et les joueuses ? Entre deux matches, les Tricolores ont plusieurs jours de battement et les occupent chacune à leur manière, entre récupération et temps libre.

Livres ou jeux vidéos

La milieu de terrain Elise Bussaglia opte par exemple pour la lecture d'un ouvrage sur l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, tandis que les plus jeunes se tournent vers les jeux vidéo. Grace Geyoro serait ainsi imbattable à la simulation de foot Fifa 19 !

Les Bleues visionnent aussi des séries, jouent au billard, au UNO, ou... au Molkky, le célèbre jeu de quilles finlandais. "On va s'y remettre, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué", sourit la gardienne Solène Durand. "On va peut-être remettre ça si le temps reste beau..."

Griedge Mbock, DJ toute désignée

Autre activité pour souder le groupe, un incontournable : le choix des musiques. Sur ce terrain là, la DJ incontestée s'appelle Griedge Mbock, comme l'explique sa coéquipière Maeva Clémaron. "Elle passe beaucoup de sons. On a donné chacune des titres de musique, des sons un peu rythmés, ça met tout le monde d'accord !", sourit-elle. "Ça nous emmène nous aussi, ça nous donne envie de danser avec elle."

Les Bleues espèrent désormais faire valser leurs adversaires jusqu'au 7 juillet prochain, date de la finale de la Coupe du monde.