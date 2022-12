Jeux olympiques de Paris 2024 : vers une hausse de 10% du budget d’organisation

400 millions d’euros à rajouter pour les Jeux de Paris ! C’est une hausse de 10% qui sera validée ce lundi en conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo). Une augmentation que le porte-parole des JO, Mickael Aloïsio, relativise au micro d'Europe 1 : "C'est un budget qui évolue dans des proportions modestes. On parle de 10%, dont une très grande partie due à l’inflation", explique-t-il.

Une facture qui approche les 4,4 milliards d'euros

Selon le Cojo, l’inflation galopante est responsable pour moitié de cette hausse. L’autre moitié est due à des coûts mal évalués, comme la masse salariale, la lutte antidopage et la sécurité. Avec cette révision budgétaire, qui n’est pas la première à intervenir, la facture pour le Cojo approche désormais les 4,4 milliards d’euros. C’est plus d’un milliard d'euros de plus que les prévisions initiales quand Paris était encore en phase de candidature.

Pour éviter un véritable dérapage, le Cojo se livre actuellement à une chasse au gaspillage, allant jusqu’à revoir à la baisse le nombre de torches qui seront utilisées lors du relais de la flamme olympique. Il faut préciser qu'il s'agit là du budget d’organisation, financé quasiment essentiellement par le Comité international olympique (CIO), les sponsors, la billetterie...

L’argent public est lui principalement réservé à la construction et à l’aménagement des équipements (Solidéo). Ce budget, actuellement estimé à 4,3 milliards d'euros, a lui aussi augmenté en raison de l’inflation.