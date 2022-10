Jean-Michel Aulas à propos de Laurent Blanc : «C'est l'aboutissement d'un rêve»

"Tout le monde était d'accord." Le président lyonnais, qui a jeté son dévolu sur Laurent Blanc, libre de tout contrat depuis son départ d'Al Rayyan, au poste d'entraîneur de l'OL en remplacement de Peter Bosz, limogé pour mauvais résultats, est revenu sur cette décision prise en 48 heures.

Il a précisé s'être entretenu avec l'ensemble des dirigeants du club comme Bruno Cheyrou, le responsable de la cellule de recrutement du club ou encore le nouvel actionnaire majoritaire du club, l'américain John Textor, avant de faire ce choix. L'option Laurent Blanc a été actée à l'unanimité parmi les dirigeants du club.

"Une arrivée presque naturelle"

"On se connaît depuis tellement longtemps avec Laurent", argumente le président de l'OL qui avait déjà songé à recruter l'ancien sélectionneur des Bleus il y a deux ans, en 2019, avant de finalement porter son dévolu sur Rudi Garcia. Un choix que regrette aujourd'hui Jean-Michel Aulas qui avait alors écouté les recommandations de Juninho, l'ancien directeur sportif de l'Olympique lyonnais (2018-2021).

Le vœu de Jean-Michel Aulas est désormais exhaussé. "C'est une arrivée presque naturelle", se réjouit le président du club rhodanien qui n'avait jamais réellement ôté Laurent Blanc du coin de sa tête. De son côté l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain (2013-2016) souhaitait également rejoindre les rangs lyonnais. Les infrastructures du club auraient considérablement pesé dans le choix de l'entraîneur, toujours selon le président de l'Olympique lyonnais.

LIRE ÉGALEMENT - Ligue des champions : Messi forfait contre Benfica

"Il y avait urgence"

Il fallait "prendre cette décision rapidement", a ajouté Jean-Michel Aulas. Et pour cause, l'OL n'a plus gagné depuis cinq matchs en Ligue 1, et ne pointe qu'à la 9e place du championnat après 10 journées, trop loin de ses ambitions. L'Olympique lyonnais entend finir dans le top 5, synonyme de qualification pour une compétition européenne la saison prochaine.

Jean-Michel Aulas a d'ailleurs évoqué le titre de Ligue 1 et rappelé qu'il s'agissait d'un objectif pour les prochaines années. Pour rappel, le dernier titre de champion de l'OL remonte à la saison 2007-2008. Mais avant d'entrevoir une telle performance, les Lyonnais devront remonter au classement. Et cela passe par une victoire dès vendredi prochain, lors du déplacement à Rennes (15 heures), pour le compte de 11e journée de Ligue 1.