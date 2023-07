«Je suis très touché» : l'ex-joueur de football Dominique Bathenay attristé de la disparition de Georges Bereta

Il a fait les belles heures de Saint-Etienne. L'ancien ailier gauche des Verts Georges Bereta est décédé à l'âge de 77 ans ce mardi des suites d'une longue maladie. Ancien capitaine des Bleus dans les années 1960-1970, il a été champion de France à six reprises et gagné trois fois la Coupe de France. Bereta a été sélectionné 44 fois (4 buts) en équipe de France dont il a été le capitaine à douze reprises. Dominique Bathenay, un de ses anciens coéquipiers, lui a rendu hommage dans Europe 1 Sport : "Je suis très touché. Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, Georges Bereta était la figure emblématique des Verts et il m'a accueilli les bras ouverts", s'est remémoré avec émotion l'ancien footballeur.

Surnommé "Lutin vert"

Surnommé le "lutin vert", Georges Bereta a fait "une énorme carrière". "C'était un joueur courageux, il avait réussi à force de courage et à force de volonté. Il s'est imposé comme un des meileurs joueurs français de son époque. On ne peut que saluer l'homme", a rendu hommage Dominique Bathenay au micro de Céline Géraud. En janvier 1975, il avait été transféré, contre son gré, à Marseille où il a disputé 96 matches pour dix buts, remportant notamment, encore une fois, la coupe de France 1976. Il a ainsi manqué la fameuse épopée européenne des Verts et en avait toujours voulu au président de l'époque, Roger Rocher.

Né à Saint-Etienne, Bereta, qui jouait ailier gauche, a disputé 343 matches sous le maillot vert et inscrit 68 buts entre 1966 et 1974. "C'était un ailier gauche trapu, croché, qui avait une très bonne touche de balle. Il faisait partie de la première grande équipe de Saint-Etienne", a de son côté déclaré l'ancien président de l'AJ Auxerre Guy Roux, avant de conclure : "C'était un ami. À chaque fois que j'allais à Saint-Etienne il faisait partie des gens que je rencontrais." Georges Bereta aura ainsi marqué le football de son empreinte et aura fait les belles heures de l'AS Saint-Etienne.