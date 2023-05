«Je ne pensais pas en être capable» : Daniil Medvedev surpris après avoir remporté le Masters 1000 de Rome

Le Russe Daniil Medvedev a jugé "incroyable" d'avoir remporté dimanche le tournoi Masters 1000 de Rome, son premier titre sur terre battue, et espère encore "bien jouer" à Roland-Garros où il n'a jamais dépassé les quarts de finale.

Journaliste : Où placez-vous ce premier titre sur terre battue dans votre palmarès ?

Daniil Medvedev : "D'une certaine façon à la première place, parce que c'est la première sur terre battue. C'est incroyable. Je ne pensais pas en être capable. Honnêtement, un Grand Chelem c'est plus grand, donc l'US Open (gagné en 2021) reste numéro un. Mais celui-ci est particulier parce que je ne pensais pas être capable d'y arriver. Je continue même à ne pas y croire, non pas d'avoir gagné, mais d'avoir joué aussi bien. Je suis vraiment heureux de la façon dont j'ai joué et de ramener ce trophée à la maison. Quel grand plaisir ce sera l'année prochaine de traverser le tunnel pour l'échauffement et de voir ma photo."

Journaliste : Vous serez numéro 2 mondial lundi, ce qui signifie que vous ne pourrez pas rencontrer le numéro 1 (Alcaraz) avant une éventuelle finale à Roland-Garros, est-ce un avantage ?

Daniil Medvedev : "Si j'étais resté numéro 3, j'aurais à coup sûr eu dans mon tableau soit Alcaraz, soit Djokovic. Donc j'imagine que c'est mieux d'être numéro 2. Je ne jouerai donc pas contre Carlos (Alcaraz) avant une éventuelle finale, et j'ai 50% de chance que Novak (Djokovic) ne soit pas dans mon tableau. Mais en même temps je ne suis jamais allé au-delà des quarts de finale à Roland-Garros (en 2021)… C'est toujours bien d'avoir un bon tirage, mais c'est toujours mieux de bien jouer! Parce que ici, par exemple, j'ai eu le pire tirage que je n'avais jamais eu, et j'ai réussi m'en sortir."

Journaliste : Comment s'explique la façon dont vous jouez cette année sur terre battue ?

Daniil Medvedev : "Je ne bougeais pas assez bien et mes frappes n'avaient pas assez de profondeur. Je pense que le nouveau cordage (de ses raquettes) que j'essaie cette années m'aide, parce qu'il est plus souple et que la balle repart plus facilement. Sur les déplacements, c'est soit l'entraînement, soit mes nouvelles chaussures. Et j'ai réussi à avoir du temps (pour m'entraîner), et ainsi j'ai réussi à bien me déplacer et à bien jouer long. Ça paraît simple, mais c'est la partie la plus difficile au tennis. Vous voulez jouer long et vous ratez, c'est ce qui m'arrivait les années précédentes. Cette semaine, à Rome, j'ai réussi à mettre en pratique ce que j'avais en tête."