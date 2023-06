«Je mettrai une pression extraordinaire» : Antoine Griezmann dévoile ses ambitions pour les Jeux olympiques 2024

Le meneur de jeu de l'équipe de France Antoine Griezmann a déclaré dimanche que participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 était "un rêve" pour lui et prévenu qu'il mettrait une "pression extraordinaire" à son club pour être mis à disposition des Bleus pour le tournoi. "Je n'en ai pas parlé avec mon coach ou mes dirigeants (à l'Atlético Madrid) mais cela serait un rêve pour moi", a expliqué le joueur âgé de 32 ans à la veille du match France-Grèce en qualifications de l'Euro 2024.

"Un rêve"

Le tournoi olympique de football ne faisant pas partie du calendrier de la Fifa, les clubs peuvent s'opposer à la convocation de leurs joueurs en sélection sur cette période. Mais, a martelé Griezmann depuis le Stade de France, "si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu'on me laisse les faire". "C'est un rêve, un objectif, c'est en France, c'est représenter la France. Les JO, tout le monde les regarde à la TV et même tout le monde les fait en vacances entre amis ou en famille. J'ai envie", a-t-il développé.

Le tournoi olympique masculin de football est réservé aux joueurs de 23 ans ou moins, mais trois exceptions sont possibles pour chaque formation. Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, qui aura 25 ans lors des Jeux de Paris 2024, avait lui aussi fait part jeudi de son envie d'y participer. "J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de les jouer, mais j'ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n'est pas une compétition Fifa", avait-il assuré.

Le capitanat : "Je suis passé à autre chose"

En conférence de presse dimanche, Antoine Griezmann est également revenu sur l'épisode du capitanat donné à Mbappé en mars, un choix du sélectionneur Didier Deschamps qui a été dur à encaisser pour le joueur de l'Atlético Madrid. "Je suis passé à autre chose", a-t-il assuré. "Il n'était pas question d'arrêter la sélection, ça ne m'est pas passé par la tête. Je suis à fond derrière Kylian, j'essaie de faire le maximum pour l'aider. Arrêter les Bleus, impossible ! Il faudra qu'on me dégage."

Outre l'Euro 2024 et les JO, Griezmann a aussi envisagé une participation au Mondial 2026. "Si j'ai le niveau, je veux aller le plus loin possible et ne jamais m'arrêter", a-t-il dit.