Yannick Noah et Arthur Ashe : l’histoire d’un double mythique à Wimbledon

Yannick Noah et Arthur Ashe s’étaient rencontrés en 1972, alors que le tennisman américain était de passage à Yaoundé lors d’une tournée en Afrique. Il avait alors suffi de quelques échanges de balles pour que Arthur Ashe, légende du tennis, le seul Afro-américain vainqueur d’un Grand Chelem, décèle le potentiel du petit Franco-Camerounais. Ce jour-là, Arthur Ashe avait fait don de sa raquette à Yannick Noah, et lui avait dit espérer le retrouver un jour à Wimbledon…

Des années plus tard, en 1978, Yannick Noah, devenu entre-temps joueur de tennis professionnel, reçoit une invitation pour un double à Wimbledon... Une invitation signée Arthur Ashe. “Vous êtes sûr qu’il n’y a pas une erreur ? Que je vais jouer à Wimbledon en double avec Arthur Ashe ?”, dit-il pour imiter sa réaction de l’époque, dans le podcast “Yannick Noah, entre vous et moi”. Depuis leur rencontre en réalité, Arthur Ashe a suivi de loin les progrès du jeune prodige du tennis… et il compte bien honorer ses promesses. “Et là, j’ai un coup de panique. C’est un petit peu too much.“ A 18 ans, Yannick Noah vénère toujours autant son modèle. “Il faut savoir qu’à l’époque, moi, je joue avec le même collier qu’Arthur Ashe, j’essaie de marcher comme Arthur Ashe”, raconte la star française au micro de Jacques Vendroux. En 1975 encore, il avait refusé de jouer la finale du double au Tennis Club d’Angoulême pour pouvoir regarder le match d’Arthur Ashe contre Jimmy Connors en finale de Wimbledon. Et le voilà désormais qui s’apprête à jouer avec son héros

Entendu sur europe1 : “La veille, l’histoire est dans tous les journaux : Arthur Ashe a trouvé un petit gars en Afrique, et ils vont jouer ensemble six ans après sur Central”

Le match qui attend Yannick Noah ce jour-là est légendaire : Arthur Ashe et lui affrontent Andrew Pattinson et Bernie Mitton. “Deux Noirs contre deux apartheidiens, c’était quelque chose !”, s’exclame encore Yannick Noah. Mais à l’approche du grand moment, l’excitation laisse place à la peur. “Mes genoux tremblaient. Un peu comme quand j'ai le palu’ [NDLR : le paludisme], il y a un truc incontrôlable.” Juste avant d’entrer sur Central, il se défile. Il demande à Arthur Ashe de ne pas jouer. L’Américain parvient à le rassurer et les deux hommes entrent sur le court. Yannick Noah se souvient : “J'avais tellement vu ce truc-là, j'en avais tellement rêvé. J'avais tout lu sur Central. Je savais où était l'horloge. Je connaissais le court avant même d'avoir marché dessus.”



Entendu sur europe1 : “J’étais sur pilote automatique”

La paire Arthur Ashe et Yannick Noah l’emporte finalement. “Quand on gagne le match, je lui saute dans les bras”, se remémore Yannick Noah. “Il me fait : ‘Yannick, C'est seulement le premier tour.’” Mais pour Yannick Noah, c’est un rêve éveillé. Il n’a pas oublié d’où il vient. Dans “Yannick Noah, entre vous et moi”, il confie : “Tu imagines, un petit gars du Cameroun. On était 200 dans tout le pays à jouer au maximum, le tennis n’existait pas, et je me retrouve moi, petit gars, à gagner avec Arthur qui m’avait gagné sa raquette six ans avant…”

" />

Pour écouter en intégralité le récit intime et rare de Yannick Noah sur les moments les plus forts de sa vie, retrouvez le podcast “Yannick Noah, entre vous et moi” produit par Europe 1 Studio sur votre plateforme d’écoute préférée.