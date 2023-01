Ineos officiellement candidat au rachat du club anglais de Manchester United

Enclins à vendre Manchester United depuis novembre, les Glazer cherchent des investisseurs depuis deux mois. Ce mardi, Jim Ratcliffe et Ineos, propriétaires de l'OGC Nice, ont officiellement posé leur candidature. "Nous sommes formellement entrés dans le processus", a indiqué à la BBC un porte-parole du groupe contrôlé par Jim Ratcliffe, l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne et qui est le premier à se déclarer officiellement.

Ce n'est que la première étape d'un long processus piloté par la banque d'affaires Raines, mandatée par les propriétaires américains du club, la famille Glazer. Les différentes parties vont entrer dans une phase de négociations confidentielles et d'examens des comptes, avant que des offres formelles ne soient déposées le mois prochain pour une transaction qui serait finalisée à la fin de la saison.

Ineos déjà intéressé par Chelsea

Supporter affiché des Red Devils, Ratcliffe a déjà manifesté son intérêt pour Manchester United à plusieurs reprises par le passé, même s'il a aussi essayé de mettre la main sur Chelsea, finalement cédé en mai dernier à un consortium américain pour 4,25 milliards de livres, un record.

En août, avant même que la famille Glazer, les propriétaires américains de United, ne mette le club en vente à la surprise générale, un porte-parole d'Ineos avait affirmé que l'homme d'affaires serait "certainement un acheteur potentiel". Les propriétaires de Manchester United ont annoncé la mise en vente de Manchester United le 22 novembre dernier, quelques dizaines de minutes après l'annonce de la résiliation du contrat de Cristiano Ronaldo.

Vente totale du club ?

"Le conseil d'administration envisagera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d'autres transactions impliquant la société", avait alors expliqué le club. Le scénario d'une vente totale du club semble être la piste privilégiée.

Les Glazer, à la tête du club depuis 2005, sont extrêmement impopulaires auprès des supporters qui les jugent responsable du déclin sportif depuis quelques années (Le dernier titre des Red Devils en Premier League remonte à 2013). Ils espèrent des offres de l'ordre de 5 milliards de livre (5,8 milliards d'euros), ce qui serait un montant record.