Enjeu géopolitique, 10 millions d'euros, match de gala : pourquoi le PSG se rend en Arabie saoudite ?

Les fans de football vont être satisfaits : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont s'affronter une dernière fois lors d'un match à Riyad en Arabie saoudite, jeudi à 18 heures. À 37 ans, le Portugais sera dans la sélection des meilleurs joueurs d'une équipe regroupant deux clubs, Al-Nassr et Al-Hilal, deux entités majeurs du Championnat saoudien. Face à lui, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Un match amical en pleine reprise du championnat qui a interrogé sur le plateau d'Europe 1 Sport, émission qui a lieu tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1.

Mais cette opposition ne présente aucun enjeu sportif, ce qui suscite le débat. "Il n'y a pas d'intérêt sportif. C'est pas un match de préparation ni de compétition. C'est un match de gala qui va permettre au Paris Saint-Germain de rayonner un peu plus dans le monde et puis dans le Golfe", a réagi l'ancien joueur du PSG Jimmy Algerino sur le plateau d'Europe 1 Sport.

Intérêt géopolitique

La date interroge également. Deux semaines après la reprise de la Ligue 1, le PSG a même fait une demande de report pour le match de Coupe de France face à Pays de Cassel, une demande acceptée. Pour Sasha Beckermann, "le timing est assez étonnant. On revient de la Coupe du monde c'était il y a un mois. Le seul intérêt sportif va être le face à face entre Messi et Ronaldo et encore Ronaldo va être capitaine de deux équipe mélangées en une."

Mais derrière ce match entre deux clubs aux fortunes colossales, c'est le Qatar et l'Arabie saoudite qui entendent avant tout se mettre en avant sur la scène internationale. Ainsi, "l'intérêt de cette rencontre est plus sur le plan géopolitique. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont rationnalisé leurs relations depuis 2021 après une crise qui avait duré quatre ans sur fond de terrorisme. J'ai l'impression que l'Arabie saoudite se veut être le nouveau Qatar sur le plan géopolitique et sur le plan soft-power du sport", a détaillé Sasha Beckermann dans Europe 1 Sport.

Depuis quelques années, l'Arabie saoudite se sert du sport comme vitrine. Organisation des Jeux d'hiver asiatiques, organisation du Dakar cette année, le pays du Golfe semble désormais avoir compris les enjeux que représentent ce le domaine.

10 millions d'euros pour le PSG

Cette tournée de deux jours du Paris Saint-Germain rapportera 10 millions d'euros au club de la capitale. "Dix millions c'est quoi", s'est interrogé Thierry Bretagne dans Europe 1 Sport. "C'est un ou deux mois de salaire de Messi ? Le PSG n'en a absolument pas besoin", a-t-il ensuite vociféré.

Quoiqu'il en soit, ce match à l'étranger a semé la zizanie dans le football français. La Fédération française de football n'a pas eu d'autre choix que de déplacer le 16e de Coupe de France du PSG face au Pays de Cassel, club de division d'honneur initialement prévu ce week-end. Comme si le PSG avait besoin de charger son calendrier… déjà surchargé.