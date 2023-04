«Ils n'en ont rien à faire du PSG» : Marc Libbra excédé après la défaite de Paris face à Lorient

Après sa défaite surprise à domicile contre Lorient ce dimanche après-midi (3-1), le Paris Saint-Germain semble plus que jamais démobilisé et sans envie à cinq journées de la fin du championnat. Les hommes de Christophe Galtier ont livré une piètre prestation face à des Lorientais qui ne jouaient pourtant plus rien en championnat. Un comportement qui a fait réagie sur le plateau d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour commenté la rencontre, l'ancien joueur du PSG Jimmy Algérino s'est dit attristé "de voir une équipe comme ça. On dit 3-1 mais le but du PSG est un but gag. On les sent complètement déstabilisés avec un Galtier qui n'a plus les clés pour faire réagir ses joueurs." Marc Libbra va encore plus loin et a estimé, après cette sixième défaite de la saison en Ligue 1, que les "les joueurs ne respectent personne" et qu'ils "n'en ont rien à faire du PSG", avant de poursuivre : "Qu'ils aient au moins du respect pour les gens qui viennent les voir."

"C'est navrant"

Peu après la fin du match, le conseiller football du Paris Saint-Germain Luis Campos a même exigé une réaction de son équipe, avouant "comprendre les critiques" et appelant à "une réaction" pour "ne pas perdre la tête". Les Parisiens ont subi leur neuvième défaite de la saison toutes compétitions confondues. "Je comprends les critiques, elles arrivent quand on perd et c'est normal. On est très déçus, mais c'est un moment pour être ensemble, que tout le monde soit ensemble jusqu'à la fin de saison", a tout de même tenu à rappeler Luis Campos.

Interrogé sur la situation de l'entraîneur Christophe Galtier, avec lequel il est arrivé l'été dernier dans la capitale, le conseiller sportif a assuré être "sûr" que les joueurs lui faisaient toujours confiance. "On est tous ensemble et c'est ça que je veux dire aux supporters", a-t-il conclu. Malgré cette défaite, le PSG reste quand même devant au classement de la Ligue 1, avec huit points d'avance sur son dauphin Marseille. Une victoire de l'OM ce dimanche soir face à Auxerre rapprocherait les Olympiens à cinq longueurs du PSG et pourrait relancer le suspense pour la fin de saison.