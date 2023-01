Handball : les Bleus déjà qualifiés ? «On ne se dit surtout pas ça», insiste Nikola Karabatic

Après avoir battu la Pologne en match d'ouverture du Mondial de handball, les Bleus affrontent l'Arabie Saoudite ce samedi soir, avant la Slovénie lundi. En quête d'un septième titre mondial, les champions olympiques français ont sans doute fait le plus dur dans cette première phase de poule en battant les Polonais chez eux. Mais pas question pour Nikola Karabatic de penser qu'ils sont déjà qualifiés pour le second tour.

Le match contre l'Arabie Saoudite "a priori plus abordable"

"On ne se dit surtout pas ça. On a suivi les matchs amicaux de l'Arabie Saoudite, donc on peut penser que c'est un ton en dessous et que le match devrait a priori être plus abordable. Mais on respecte tous les adversaires", explique le joueur.

"Par contre, ce ne sera pas du tout la même chose contre la Slovénie. Ce sont des joueurs de très haut niveau qui jouent avec des champions de très grands clubs. Pour moi, la Slovénie et au minimum au même niveau que la Pologne, voire meilleure, donc non, on ne se dit pas du tout ça."

Le match France-Arabie Saoudite sera à suivre ce samedi soir dès 18 heures.