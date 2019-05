Guy Forget : "on attend avec impatience" le Français "qui gagnera dix titres du Grand Chelem"

Y-a-t-il un finaliste potentiel chez les Français encore en lice à Roland-Garros ? "Clairement, non", répond Guy Forget, directeur du tournoi dont Europe 1 est la radio officielle. Invité de la matinale spéciale de Nikos Aliagas, vendredi, l'ancien joueur a évoqué le niveau des joueurs tricolores.

"On a eu des dizaines de joueurs dans le Top 100"

"Quand on regarde Federer, Nadal et Djokovic qui sont ici en course... Ils laissent des miettes aux autres, on va essayer de prendre ces miettes et d'arriver pourquoi pas en quarts de finale", estime Guy Forget. "On a l'espoir mais on a des joueurs qu'on connaît et il faudrait vraiment qu'ils surjouent pour arriver en demi-finale ou en finale", appuie notre consultant Cédric Pioline.

Comment expliquer ce déficit de Français chez les meilleurs mondiaux ? "Depuis des décennies, on a eu des dizaines de joueurs dans le top 100", relativise Guy Forget. "On a des juniors qui commencent à gagner des titres, on a des jeunes comme Antoine Hoang (auteur d'un exploit face à Fernando Verdasco, jeudi, ndlr), comme Corentin Moutet (également toujours en lice, ndlr), qui peuvent nous faire gagner des titres à nouveau."

"Des types qui ont en eux quelque chose de magique"

"Mais la marque des grands,on va dire le Federer ou Nadal, ça sort du cadre de la formation", poursuit le directeur du tournoi. "C'est des types qui ont en eux quelque chose de magique, comme l'ont eu peut-être Michael Jordan dans le basket, ou Zidane dans le football."

Pour l'ancien tennisman, le problème ne réside donc pas du côté de la FFT. "Tous ces garçons ont été pris en charge par leur club depuis leur plus jeune âge, d'abord par leur club puis par la fédération", souligne-t-il. "Depuis leurs 10-11 ans ils jouent tous les jours. Donc on attend avec impatience celui ou celle qui va gagner 10 titres du Grand Chelem."