Roland-Garros : le Français Antoine Hoang crée l'exploit et affrontera Gaël Monfils au troisième tour

Le Français Antoine Hoang, 146e mondial et invité, s'est qualifié jeudi pour le 3e tour de Roland-Garros en éliminant l'Espagnol Fernando Verdasco (27e) en quatre manches 6-4, 3-6, 7-6 (7/5), 7-5.

Rendez-vous avec Monfils

Au prochain tour, le jeune Français de 23 ans affrontera son compatriote Gaël Monfils (17ème). Ce dernier est sorti vainqueur sans trop de souci du 81ème duel franco-français en Grand Chelem face à Adrian Mannarino (48ème) 6-3, 6-4, 6-4. Gaël Monfils poursuit donc sa route, où il n'a pour l'instant pas vraiment croisé de grand danger. Mais le Français continue à montrer un visage plutôt rassurant, malgré quelques rares et éphémères errements. Malgré une petite alerte dans le deuxième set, où Monfils a été mené 3-0, le meilleur espoir tricolore cette saison Porte d'Auteuil, a parfaitement réagi pour recoller et empocher la deuxième manche. Le troisième set aurait pu être plié un peu plus rapidement aussi, mais malgré la résistance de "Manna", Monfils a tenu pour s'offrir une victoire en 1h43.