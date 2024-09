France-Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le second match des Bleus en Ligue des Nations ?

Les Bleus doivent montrer un meilleur visage. Après la déception de l'élimination en demi-finale de l'Euro 2024 face aux futurs vainqueurs espagnols, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont lourdement inclinés face à l'Italie sur la pelouse du Parc des Princes pour leur entrée dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations. Ce lundi, ils retrouvent la Belgique, 70 jours après leur victoire en huitième de finale de l'Euro.

Une rotation dans le 11 de départ

Après une prestation plus que décevante contre l'Italie qu'on annonçait en crise, Didier Deschamps pourrait opérer des changements dans son 11 de départ pour affronter la Belgique. Jules Koundé, Dayot Upamecano, Lucas Digne et Marcus Thuram devraient débuter la rencontre. Placé à la pointe de l'attaque tricolore, Kylian Mbappé n'a pas su faire la différence face à la Squadra Azzurra. L'attaquant du Real Madrid pourrait être laissé au repos. Le sélectionneur devra faire sans Warren Zaïre-Emery, victime d'une lésion au mollet gauche.

De l'autre côté, les Diables Rouges se sont bien lancés dans la compétition après une victoire trois buts à un contre Israël, avec un doublé de Kevin De Bruyne et un but de Youri Tielemans, dans une rencontre jugée à "très hauts risques" et qui s'est déroulée sur terrain neutre, en Hongrie et à huis clos.

France-Belgique aura lieu au Parc OL, à Lyon, une enceinte qui peut accueillir près de 60.000 spectateurs. Pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, les supporters des Bleus pourront se brancher sur TF1. La première chaîne prendra l'antenne dès 20h35 pour un coup d'envoi prévu à 20h45.