Grand Prix d'Abou Dhabi : pourquoi le duel Verstappen-Hamilton promet des étincelles

INTERVIEW

Le dénouement d'une saison folle. Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) se disputent tous les deux le titre de champion du monde de Formule 1 dimanche à Abou Dhabi, pour le dernier Grand Prix de la saison qui va être historique. Le Néerlandais et le Britannique sont en effet à égalité en nombre de points - 369,5 - en tête du championnat. Ce qui veut dire que le premier des deux pilotes qui passera la ligne d'arrivée sera automatiquement sacré. Mais impossible de choisir un favori, même pour Franck Montagny, ancien pilote et consultant pour Canal+.

"Pour Lewis Hamilton, le circuit (d'Abou Dhabi) lui correspond parfaitement. Il a souvent gagné avec Mercedes", souligne l'ancien pilote français au micro d'Europe 1, qui n'oublie pas non plus les performances du Néerlandais : "L'année dernière, c'est Max Verstappen qui a fait la pôle et qui a gagné avec la Red Bull". Pour la course de dimanche, c'est encore une fois le jeune pilote Red Bull qui s'élancera en pôle position, devant son rival britannique. Toutefois, les jeux ne sont pas faits, assure Franck Montagny.

"Ils sont chauffés à blanc comme jamais", lance Franck Montagny

Pour le consultant F1, les deux pilotes "ont des machines qui se valent à peu près. Ils sont chauffés à blanc comme jamais. Franchement, c'est Hollywood !" Franck Montagny fait un clin d'œil à la Une du journal L'Équipe de vendredi, qui titrait "Abou Dhabi Vice", allusion à la série policière Miami Vice. Une question se pose en effet : les deux pilotes vont-ils se départager à la régulière ou vont-ils tenter des coups tordus ? Réponse dimanche à partir de 14 heures.

Si "King Lewis" peut remporter un huitième titre mondial, un record absolu devant l'Allemand Michael Schumacher, le pilote néerlandais surnommé "Mad Max" peut, lui, glaner son premier titre à 24 ans.