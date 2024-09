Formule 1 : Lando Norris décroche la pole position du Grand Prix de Singapour devant Max Verstappen

Lando Norris (McLaren) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Singapour, 18e manche sur 24 du Championnat du monde de Formule 1, programmé dimanche. Le Britannique a signé le meilleur temps des qualifications sur le circuit de Marina Bay devant le triple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et les deux Mercedes de ses compatriotes Lewis Hamilton et George Russell.

"J'ai eu de bonnes sensations et confiance dans la voiture depuis le début du weekend. J'aime quand les choses deviennent difficiles, cela devient amusant", a expliqué Norris. Le suspense reste donc entier entre Verstappen, le leader du championnat, qui a su rebondir après une journée difficile vendredi, et son dauphin Norris, qui avait survolé les essais et a confirmé sa supériorité actuelle en qualifications.

The 2024 Singapore Grand Prix starting grid



Don't miss this one, anything could happen! #F1#SingaporeGPpic.twitter.com/SveK7DDH55 — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Les Mercedes en arbitres

"Au final, la qualification s'est plutôt bien passée, on a pu améliorer la voiture et séance après séance, on a pu progresser. Quand on voit où on était hier, cette première ligne est vraiment bienvenue", a souligné Verstappen. Le Britannique devra toutefois parvenir à contenir les assauts de son ami néerlandais au départ, lui qui a laissé échapper la première place au premier virage quasiment systématiquement quand il s'élançait en pole position.

Les Mercedes vont se placer en arbitres de ce duel après avoir redressé la barre au meilleur moment après des essais libres très compliqués depuis le début du week-end. Les deux Flèches d'Argent partiront en effet en deuxième ligne et pourraient s'immiscer dans la bagarre entre Verstappen et Norris. Pour son 350e Grand Prix, le septuple champion du monde Lewis Hamilton devra aussi garder un oeil dans ses rétroviseurs avec son équipier et surtout la seconde McLaren de l'Australien Oscar Piastri qui partira depuis la cinquième place.

Les qualifications ont été marquées par la sortie de route de Carlos Sainz (Ferrari) en début de Q3 : l'Espagnol a perdu le contrôle de sa monoplace qui est partie en tête-à-queue à l'entrée du dernier virage et s'est encastrée violemment dans les barrières de protection, endommageant beaucoup sa partie arrière.

Alpine encore en difficulté

Indemne, le pilote, qui l'avait emporté l'an dernier à Marina Bay, a pu regagner les stands à pied et devra se contenter de la dixième place sur la grille dimanche, juste derrière son équipier monégasque Charles Leclerc, qui a vu son unique chrono en Q3 être annulé pour avoir dépassé les limites de la piste. Le Top 10 est complété par l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas), qui a décroché une remarquable sixième place, devant le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

Une semaine après un week-end calamiteux en Azerbaïdjan, Alpine a encore été en difficulté puisque les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly s'élanceront respectivement 15e et 18e et auront donc bien du mal à aller chercher des points.