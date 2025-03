Italie : des matches programmés le dimanche de Pâques, une première depuis 2009

Pour la première fois depuis 2009, des matchs de Serie A se joueront le dimanche de Pâques, le 20 avril, en raison du calendrier chargé de l'Inter Milan. Trois rencontres de la 33e journée, dont celle de l'Inter contre Bologne, auront lieu ce jour-là, malgré les critiques traditionnelles des autorités religieuses italiennes.

Pour la première fois depuis 2009, des matches de Serie A auront lieu le dimanche de Pâques, fête religieuse très importante en Italie, selon le calendrier publié vendredi par la Ligue italienne de football. Trois rencontres comptant pour la 33e journée du Championnat d'Italie ont été programmés le dimanche 20 avril, contrairement à la tradition instaurée à la fin des années 1970, pour prendre en compte le calendrier très chargé de l'Inter Milan.

Les Nerazzurri affronteront en effet le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions les 8 et 16 avril et seront opposés en demi-finales aller et retour de la Coupe d'Italie à l'AC Milan les 2 et 23 avril. En conséquence, le champion d'Italie en titre affrontera à Pâques Bologne, tandis que l'AC Milan recevra l'Atalanta. Le dernier match pascal opposera Empoli, autre demi-finaliste de la Coppa Italia, à Venise.

Il faut remonter à 2009 pour trouver trace d'un match organisé un dimanche de Pâques lorsque l'Udinese avait affronté Reggiana. Selon la Gazzetta dello Sport, les autorités religieuses avait à l'époque fait part avec véhémence de leur hostilité: "Jouer à Pâques détourne les gens de ce que sont les devoirs du bon chrétien", avait déclaré un porte-parole des évêques italiens.