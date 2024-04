Football : Kylian Mbappé pourrait bénéficier d’un avantage fiscal en cas de signature au Real Madrid

Kylian Mbappé pourrait marquer l’histoire juridique en Espagne alors qu’il n’est pas encore un joueur du Real Madrid. Selon les informations du média espagnol catalan El Nacional, le gouvernement de la Communauté autonome de Madrid aimerait faire promulguer une loi qui porterait le nom de l’actuel capitaine de l'équipe de France de football pour que les étrangers voulant s’installer sur le territoire madrilène puisse bénéficier de réductions d’impôt.

>> LIRE AUSSI - Départ de Mbappé : une décision qui intervient au plus mauvais moment pour les droits télé de la Ligue 1

Changer les règles en vigueur

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur devant évoluer au Real Madrid ferait changer les règles en vigueur. En 2005, la loi avait été modifiée pour faciliter l’arrivée de David Beckham au sein de la capitale espagnole. En effet, il avait été décidé que les personnes de l’étranger voulant s’expatrier à Madrid avaient un taux d’imposition plafonné à 24%, quel que soit leur revenu.

Cette loi ne s’appliquerait pas qu’au joueur français, puisqu’elle concernerait tous les joueurs qui arriveraient en 2024 au sein du club madrilène. Si cela venait à être mis en place, l’international français bénéficierait d’un taux d’imposition de 24,5%, soit 1,7% de plus qu’un habitant de la capitale qui toucherait entre 12.000 et 18.000 euros bruts par an.