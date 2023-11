Football : SOS Racisme dépose une plainte après des commentaires «haineux et racistes» contre le FC Metz

SOS Racisme a annoncé jeudi avoir déposé plainte à la suite de commentaires "haineux et racistes" publiés en ligne sur X (ex-Twitter) en réponse à la photo officielle de l'équipe du FC Metz, publiée en septembre. "Un déferlement de commentaires haineux et racistes a été constaté en raison de la couleur de peau d'une partie des joueurs", explique SOS Racisme dans un communiqué, qui cite par exemple des références à "une 'équipe africaine' qui viendrait de 'Lampedusa'".

Des actes "inacceptables" et "loin d'être isolés"

Sollicité, le club mosellan n'a pas souhaité faire de commentaire. "Nous sommes en lien avec les associations qui luttent contre le racisme depuis ce fameux tweet" et "étions au courant de leur démarche", a-t-on simplement indiqué. L'association a dénoncé des actes "inacceptables" et "loin d'être isolés", et a déposé plainte auprès du procureur de la République de Metz. L'association locale SOS Racisme Moselle a fait de même.

"Ces commentaires ne sont pas sans faire écho aux propos et actes racistes qui se sont multipliés dans les stades de football ces dernières années", rappelle SOS Racisme, qui constate que ces actes "se répètent au-delà des enceintes sportives dédiées au football". "Ces propos incriminés montrent l'incapacité de trop de personnes de voir des personnes au-delà de leur couleur de peau", déplore président de SOS Racisme, Dominique Sopo, cité dans le communiqué.