Football : Lois Openda éclipse Kylian Mbappé en clôture de la 17e journée de Ligue 1

Quatre jours après avoir offert sur penalty la victoire aux siens face à Strasbourg sur le fil (2-1), le meilleur buteur du championnat Kylian Mbappé s'est cette fois montré très discret, muselé par la défense artésienne.

En l'absence de Neymar, suspendu, et de Messi, qui doit faire son retour à l'entraînement dans les prochains jours après sa victoire à la Coupe du monde, Mbappé était aligné aux côtés d'Ekitike et de l'Espagnol Carlos Soler, placé en soutien.

Défense lensoise solide

Mais Kylian Mbappé n'a pu se distinguer au cours d'une première mi-temps marquée par la fébrilité de la défense parisienne, en dehors d'une frappe soudaine du pied droit (17e), repoussée par un Brice Samba attentif.

La défense lensoise, très solide, n'a laissé que très peu d'espaces à l'attaquant français, chaleureusement salué par le public lensois lors de l'échauffement.

A l'image de ce tacle dangereux de Jonathan Gradit sur le numéro 7 parisien, sanctionné d'un carton jaune, les artésiens n'ont pas hésité à mettre beaucoup d'intensité dans les duels pour empêcher le Parisien de se montrer dangereux.

En deuxième période, le natif de Bondy n'est pas davantage parvenu à faire la différence, à l'image de cette frappe écrasée et bien captée par Samba (60e) ou d'un centre-tir dans le temps additionnel (90e) intercepté par le gardien. Le Parisien, revenu rapidement après l'échec en finale du Mondial au Qatar, s'est cette fois montré frustré, multipliant les pertes de balle et les maladresses techniques.

Openda décisif

Lois Openda, de son côté, a livré une prestation XXL sur le front de l'attaque lensoise, auteur d'un but et d'une passe décisive. Aligné seul en pointe, avec Florian Sotoca et Alexis Claude-Meurice sur les côtés, il n'a pas ménagé ses efforts pour mettre à mal une défense parisienne méconnaissable.

Bien lancé par Fofana, suite à une perte de balle de Carlos Soler, l'attaquant belge s'est joué de Sergio Ramos, puis de Marquinhos, pour sanctionner une défense parisienne bien attentive et inscrire son 8e but de la saison (28e). Intenable, Openda a multiplié les courses et aurait même pu inscrire un doublé, notamment sur cette frappe cadrée suite à une mauvaise relance de Gianluigi Donnarumma (26e).

C'est aussi lui qui, d'une intelligente talonnade, a brillamment servi Claude-Maurice pour inscrire le but du break au retour des vestiaires (46e). Après une Coupe du monde durant laquelle il n'a disputé que douze petites minutes, le buteur belge a de nouveau montré à quel point il était précieux dans le onze du RC Lens.

Remplacé par Wesley-Said (72e), il est sorti sous les acclamations du public lensois, qui a également chanté en l'honneur de l'homme de la soirée.