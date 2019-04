Ligue 2 : match fou entre Valenciennes et Béziers, qui battent un record de buts

Béziers s'est imposé vendredi soir à Valenciennes (6-5), lors d'un match extraordinaire qui a totalisé onze buts, un nouveau record en Ligue 2 depuis l'instauration de la poule unique en 1993. Le précédent record avait été établi lors d'une rencontre Troyes-Châteauroux (5-5) en décembre 2004.

Trois buts durant les dix dernières minutes. Le match a été d'autant plus spectaculaire que Béziers avait été mené trois fois au score sur la pelouse du Hainaut (0-1, 2-3, 3-5), avant un ultime retournement de situation. C'est en effet au cours des dix dernières minutes que Robin Taillan, Aboubakary Kanté et Ibrahima Savane ont marqué les trois buts qui ont permis aux Biterrois de remporter la victoire.

L'AS Béziers, qui n'avait pas gagné à l'extérieur depuis novembre 2018, reste avant-dernier, mais ne compte plus que trois points de retard sur le barragiste, Sochaux, retrouvant ainsi espoir dans sa course au maintien. La déception est en revanche amère pour Valenciennes, qui perd une place pour glisser au 13ème rang, et n'a plus qu'un point d'avance sur Sochaux.