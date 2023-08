Football : les supporters inquiets après la défaite de l’OM face au Bayer Leverkusen

Habillé du tout dernier maillot de l'OM, Frédéric ne s'attarde pas après le match. Le score final, 2-1 en match amical contre le Bayer Leverkusen, il l'a un peu en travers de la gorge. "On a du souci à se faire. Surtout qu'on a les Grecs dans une semaine et eux, ils ont déjà deux matches de compétition dans les jambes. On va croiser les doigts", analyse le supporter. L'Olympique de Marseille semble être passé à côté des retrouvailles avec les Marseillais.

Plus de peur que de mal

Julien, lui, est même anxieux. À une semaine de la reprise pour l'OM et malgré les efforts offensifs des joueurs, la prestation sur le terrain ne l'a pas rassuré. "Très déçu. Oui, ça fait peur. Surtout avec Iliman Ndiaye, notre nouvelle recrue, qui est sortie. On n'a pas trop joué mais on n'a pas su créer une action trop dangereuse, donc on n'a pas vu grand chose ce soir", explique-t-il.

Parmi les nouvelles recrues, plus de peur que de mal. Les jeunes Ndiaye et Soglo, sortis en deuxième mi-temps, ne sont finalement pas blessés. Seulement des crampes pour leur premier match en tant que titulaires. Un espoir pour le prochain match du club marseillais face aux Grecs du Panathinaïkós, pour le troisième tour des qualifications en Ligue des champions mercredi 9 août.