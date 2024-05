Football : l'enthousiasme de la sélection nationale des prêtres avant de se mesurer au Variétés club de France

Sœur Cristina va laisser ce dimanche au vestiaire son traditionnel habit monastique pour enfiler un maillot et des chaussures de foot. Cette religieuse de la communauté des Béatitudes, qui réside au sud d’Orléans, est une passionnée de football depuis sa tendre enfance. Elle se réjouit d’affronter les stars du Variétés club de France comme Robert Pirès ou encore Alain Giresse, ce dimanche à 15 heures à Poissy, dans les Yvelines.

"On aura la joie de toucher le ballon avec eux"

"Je suis Italienne et supportrice de la Lazio de Rome. J’adore le foot depuis toute petite et je regarde tous les matches de la Coupe du monde ou de l’Euro. Même si on n’a pas énormément de chance de battre cette équipe d’anciennes gloires du football, avec leur expérience et leur talent, avec mes amis prêtres et séminaristes, on aura la joie de toucher le ballon avec eux", confie la religieuse à Europe 1, partenaire de l'événement.

Sœur Cristiana est tellement passionnée de football qu’elle a fait construire, à côté de son couvent, un terrain de football où elle peut s’entrainer à sa guise avec d’autres sœurs de la communauté. C’est donc naturellement que cette religieuse a rejoint la sélection nationale des prêtres et des séminaristes. Cette formation de football catholique regroupe les meilleurs prêtres footballeurs des différents diocèses de France et sélectionnés par le Père Bertrand Cherrier, ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

Le coup d'envoi donné par Michel Drucker et Rai

Ces prêtres et religieuses s’entrainent depuis plusieurs mois afin d’être prêts pour ce grand rendez-vous. Car cette sélection unique en son genre va affronter la fameuse équipe du Variétés, renforcée pour l’occasion par des représentants des principales religions dont le pasteur de l’Église protestante de Clamart, Amos Ngua Mouri, fan de Roger Milla, l’ancienne gloire du football camerounais. "Je joue au football depuis ma plus prime enfance comme tout Camerounais qui se respecte. J’ai commencé à jouer dans la rue. Pour moi, sport et religion peuvent aller ensemble dans un même but de paix et de fraternité."

Le coup d’envoi du match sera donné par Michel Drucker et l’ancienne star du PSG, Rai. Le match sera arbitré par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen et ancien arbitre. Une prière sera organisée avant le coup d’envoi en mémoire des victimes du drame de Furiani. L’entrée est gratuite et ce match est organisé pour Holy Games, mouvement catholique pour l’accueil des sportifs lors des Jeux olympiques de Paris 2024.