Football : le PSG va connaître son prochain adversaire en Ligue des Champions

D’ici à quelques heures, le PSG va connaître l’équipe qu’elle affrontera lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Quoi qu’il arrive, Paris va retrouver un poids lourd européen. En faisant une métaphore avec le cyclisme, on pourrait même dire que c’est un col hors catégorie que le club parisien va devoir gravir.

Les équipes encore en lice ont toutes la particularité d’avoir participé à une finale de Ligue des champions lors des 20 dernières années. Pour le PSG, c’était en 2020 avec une défaite en finale face au Bayern Munich. Mais c’est aussi le cas du Real Madrid au palmarès gigantesque (14 Ligues des Champions à son actif) ou encore de Manchester City, le tenant du titre.

Manchester City et le Real Madrid, tirage le plus difficile

Les Anglais de Manchester City et les Espagnols du Real Madrid sont les deux grands favoris de la Ligue des champions. Ce sont deux équipes à éviter à tout prix, estime Guy Roux. "Manchester City ne gagne pas toujours la coupe d’Europe, mais va presque toujours en demi ou en finale. Les Anglais de Pep Guardiola pratiquent un jeu très particulier puisqu’ils privent de ballons leurs adversaires, pour le PSG c’est très clairement un mauvais client", rapporte le consultant Europe 1.

Pour Guy Roux, retrouver le Real Madrid ne serait pas non plus une bonne nouvelle. "Ce club mythique s’appuie sur sa grande histoire et bénéficie parfois d’un petit coup de main de l’arbitre", estime l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre.

Mbappé ne jouera pas avec le frein à main si le PSG affronte le Real Madrid

Mais outre la qualité de l’équipe madrilène, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c’est la présence de Kylian Mbappé qui va quitter le PSG en fin de saison et pourrait rejoindre le Real Madrid. Pour le consultant d’Europe 1, le capitaine parisien se donnera à fond sans penser à la suite : "C’est un petit problème de conscience, mais on ne peut pas penser un seul instant qu’il ne donne pas le meilleur de lui-même. En revanche, on peut imaginer que Kylian Mbappé joue à 100% de ses capacités, car plus il sera bon, plus il sera accueilli à bras ouvert à Madrid. À mon avis, l’attaquant du PSG aurait l’estime du public madrilène s’il venait à éliminer le Real avec Paris", conclut Guy Roux.

Parmi les épouvantails de ce tirage figurent également le Bayern Munich. Les bavarois avaient éliminé les Parisiens la saison dernière. Il faudra aussi se méfier du FC Barcelone, porté par sa jeunesse, ou encore de l’Atletico de Madrid, emmené par Antoine Griezmann. L’équipe madrilène vient d’éliminer le finaliste de l’an passé, l’Inter Milan, en huitièmes de finale.

Le Borussia Dortmund, tirage le plus favorable

Pour Paris, Le tirage le plus favorable serait d’affronter Arsenal, qui vient d’éliminer aux tirs au but Porto, ou le Borussia Dortmund, souligne Alain Giresse. "Paris connait bien cette équipe, elle parait la plus abordable. Paris n’est pas favori, mais n’est pas non plus outsider dans cette Ligue des champions", souligne l’ancien entraineur du PSG et consultant Europe 1. Cette saison, en phase de groupe, les Parisiens n’ont perdu aucun des deux matchs qu’ils ont disputés face aux footballeurs allemands.