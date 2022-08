Football : le PSG lance sa saison de Ligue 1 sur la pelouse de Clermont

Les affaires courantes de la Ligue 1 reprennent pour le Paris Saint-Germain. Une semaine après sa victoire face à Nantes (4-0) pour le compte du Trophée des champions, les joueurs de la capitale débute leur saison de Ligue 1 avec un déplacement sur le terrain de Clermont (21h).

Avec cette première journée de championnat, le PSG va rentrer dans le vif du sujet après une préparation sérieuse et effectuée dans un bon état d'esprit, selon le coach Christophe Galtier, qui n'a désormais plus qu'une hâte : retrouver les bancs de Ligue 1.

"On veut rentrer dans ce championnat-là du mieux possible"

"On est en manque de compétition et là c'est le premier match et on veut évidemment rentrer dans ce championnat-là du mieux possible. Mais je sais que quand le Paris Saint-Germain se déplace, les stades sont pleins. C'est souvent le match de la saison pour l'équipe qui nous reçoit. Donc il y a un environnement qui fait que vous êtes dans l'adversité. Mais c'est aussi cela être l'entraîneur du Paris Saint-Germain et diriger cette équipe là", a déclaré l'ancien entraîneur de Nice.

Paris, qui entamera ce soir sa 50ᵉ saison dans l'élite, face à un adversaire qui lui réussit bien. Clermont avait encaissé six buts la saison dernière dans son stade avec à l'époque un triplé de Neymar. En l'absence de Kylian Mbappé, blessé et forfait, le Brésilien représentera l'atout offensif numéro 1 aux côtés de Lionel Messi.