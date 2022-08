Football : le PSG et l'OM dans l'attente de leurs adversaires en Ligue des champions

C’est une date que les amateurs de football ont cochée sur leur agenda. Ce jeudi à 18h, le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des champions aura lieu à Istanbul en Turquie. Deux clubs français attendent leurs adversaires : le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Mais les deux formations nourrissent des ambitions très différentes dans cette prestigieuse compétition.

Champions League draw pots ✅

What's the toughest group you can make? #UCLdraw || #UCLpic.twitter.com/UVeUmApBWI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022

Le PSG, champion de France en titre, se trouve dans le chapeau 1 pour le tirage, autrement dit dans le groupe des favoris. L’OM, de son côté, se trouve dans le chapeau 4, celui des clubs les plus modestes et qui ont donc le plus à craindre de ce tirage. Malgré les nombreuses recrues, les supporters marseillais sont perplexes à l’idée de retrouver la grande Ligue des champions.

Le risque de "groupe de la mort" pour l'OM

Il y a 2 ans, l’OM avait fait pâle figure avec une élimination dès le premier tour. Et cette saison, le plateau a de quoi donner le vertige. Dans le pire des cas, les coéquipiers d’Alexis Sanchez pourraient tomber dans le même groupe que le Real Madrid, tenant du titre, Liverpool et l’Inter Milan. La mission deviendrait alors quasiment impossible. Un tirage favorable, en revanche, leur désignerait Francfort, le FC Séville et les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. A noter que deux équipes d'une même nation ne peuvent figurer dans la même poule.

Quant au PSG, souvent brillant en phase de poules, c’est une affaire bien plus abordable qui s’annonce. Il faudra tout de même se méfier du chapeau 2 qui comprend Chelsea, Tottenham ou encore au FC Barcelone, revigoré cet été par d’improbables mannes financières mais aussi du Borussia Dortmund et de Naples, présents, eux, dans le chapeau 3.

Mais avec le début de saison tonitruant des hommes de Christophe Galtier et la forme étincelante du trio Mbappé/ Messi/Neymar, ce sont plutôt les adversaires potentiels du club parisien qui ont du souci à se faire.