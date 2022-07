Football : le PSG de retour en France après une tournée de préparation réussie au Japon

Dans dix jours, la Ligue 1 revient. Le championnat de France de football est de retour et le Paris Saint-Germain revient quant à lui dans l'Hexagone plein de certitudes, après une tournée de préparation au Japon. Le PSG reprend la saison avec des victoires sportives mais aussi économiques.

Un stage qui va remporter 10 millions d'euros au club

C'est un voyage effectivement très lucratif pour le Paris-Saint-Germain puisque ce stage va rapporter au moins 10 millions d'euros et renforcer l'image du club parisien en Asie du Sud-Est. Le club de la capitale revendique 6 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux au Japon. Et Lionel Messi, Kylian MBappé, Neymar ont été accueillis comme des rockstars, notamment lors d'une conférence de presse.

D'un point de vue sportif, le bilan est également positif : trois matches, trois victoires, onze buts marqués, trois encaissés. En face, c'est vrai que ce n'étaient que de modestes équipes japonaises, mais les stars parisiennes se sont distinguées. "On a vu un Neymar très en jambes et aussi cette belle entente avec Messi qu'on n'avait pas vu depuis leur passé à Barcelone. Puis, après une revue d'effectif, ça laisse envisager de belles perspectives pour le match contre Nantes lors du Trophée des Champions", analyse le consultant d'Europe 1 et ancien joueur du PSG Jimmy Algerino.

Ce sera effectivement dimanche prochain avec un match à Tel-Aviv contre Nantes, mais sans Kylian MBappé, suspendu.