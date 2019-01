Football : le PSG annonce l'arrivée de l'Argentin Leandro Paredes

Le Paris SG a officialisé mardi l'arrivée de l'Argentin Leandro Paredes, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2023, afin de renforcer son milieu de terrain. Dans une vidéo postée sur le compte Twitter du club parisien, l'ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg (24 ans) pose avec le n°8. Selon la presse, le montant du transfert est estimé à 47 millions d'euros.

"Combativité" et "qualités techniques". "Leandro porte en lui les forces traditionnelles du football argentin, une combativité de tous les instants et de très belles qualités techniques. Il va beaucoup apporter à notre milieu de terrain", s'est félicité le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Pallier des blessures. A deux semaines du choc contre Manchester United en 8ème de finale aller de Ligue des champions - le 12 février à Old Trafford - ce transfert était une nécessité pour Paris. Entre l'entorse à la cheville gauche de Marco Verratti, la brouille du club avec le milieu Adrien Rabiot, la disparition des radars de Lassana Diarra et les dépannages plus ou moins convaincants de Marquinhos, Dani Alves et Julian Draxler, il manquait un milieu, poste clé.

La blessure de Neymar assombrit l'avenir. L'état major qatari devait aussi absolument envoyer des ondes positives dans son environnement : Frenkie de Jong, pépite de l'Ajax pistée par Paris, a en effet choisi de rejoindre le Barça l'été prochain. Et le ciel parisien s'est singulièrement assombri avec la blessure du crack brésilien Neymar mercredi dernier en Coupe de France contre Strasbourg. Le n°10 de la Seleçao a été touché au pied droit, à l'endroit même où il avait été opéré la saison dernière, avec plusieurs mois d'absence à la clé.