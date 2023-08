«C'est un peu déloyal», les supporters du PSG réagissent après la non-prolongation de Kylian Mbappé

Aux abords du tout nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, à Poissy dans les Yvelines, ces supporters espéraient tout de même apercevoir Kylian Mbappé. Et ce malgré la décision de l'international français de ne pas activer l'option lui permettant de prolonger son bail d'un an supplémentaire dans la capitale. Le Bondynois dispose donc de deux options : aller au bout de son contrat avec le PSG et partir libre l'été prochain ou bien quitter le parc des Princes dès cet été.

"Vis-à-vis du club, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû prolonger d'une année supplémentaire vu qu'il avait toujours dit qu'il ne partirait jamais gratuitement. Maintenant, si on suit son contrat, il est dans son droit", estime Florian, 34 ans.

"Le club a fait beaucoup de choses pour lui"

Serge, 78 ans, et son petit-fils, patientaient également dans l'espoir de voir quelques-uns des joueurs non retenus pour la tournée au Japon. Mais s'agissant de Kylian Mbappé, la vision des deux hommes est beaucoup plus tranchée. "Il doit rester. Le club a fait beaucoup de choses pour lui et il a tout pour être heureux ici. Je pense qu'il avait de gros avantages au PSG. Et il pouvait signer un nouveau contrat et partir l'année prochaine quand-même", indique Serge. "Le PSG lui a donné pas mal de choses et je pense que c'est un peu déloyal ce qu'il a fait", renchérit son petit-fils.

Et si aucune offre suffisante ne parvient sur le bureau de la direction du club, le PSG n'a pas écarté l'hypothèse de laisser Kylian Mbappé sur le banc toute la saison prochaine. Mais pour les supporters, hors de question de voir la star chauffer le banc. "Nous, on a envie de le voir jouer. On a peut-être le meilleur joueur du monde dans notre club actuellement. Donc forcément, on veut le voir joue'", assure Florian.

"On ne va pas le laisser sur la touche"

Même son de cloche du côté de Serge. "S'il fait son année, c'est sûr qu'il faut le faire jouer. On ne va pas le laisser sur la touche. Avec lui, on peut gagner la Champion's League". Son petit-fils ose ensuite la métaphore : "Si on fait ça, c'est comme si on achetait une voiture pour la laisser au garage. Ça ne sert à rien de le mettre bêtement sur le banc. D'autant qu'on n'a pas d'attaque pour l'instant".

Une attaque parisienne, en construction, avec notamment une incertitude autour d'un autre international français : Ousmane Dembélé. L'ailier du FC Barcelone, finaliste du dernier Mondial au Qatar, pourrait rejoindre le PSG. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs.