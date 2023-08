Football : l'arbitrage français se réforme et offrira des rencontres plus longues

À une semaine du coup d'envoi de la saison de Ligue 1 de football, l'arbitrage français va se réformer. Lors d'une conférence de presse qui se tenait ce jeudi à la Fédération française de football (FFF), la direction de l'arbitrage a présenté les modifications à venir pour cette saison sur les terrains à la fois de Ligue 1 et de Ligue 2. Cela va prendre effet dès ce week-end et la première mesure phare est le rallongement des matches qui vont durer plus longtemps qu'à l'accoutumée.

Moins de fautes, plus de temps additionnel

Rendre le football plus attractif, c'est l'une des grandes lignes du projet d'Antony Gautier, le directeur de l'arbitrage français. Lors du Mondial au Qatar, lorsque le quatrième arbitre affichait 10 à 15 minutes d'arrêt de jeu, c'était la surprise générale mais cela risque d'être le cas sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 cette saison. "Ce sera plus nuancé. En France, on est sur une récupération des arrêts de jeu plus précise avec vraiment la célébration des buts en point d'orgue et ensuite tous les éléments qui n'ont pour objet que de faire perdre du temps ou d'agacer. Tout ça doit être pris en compte avec une liberté managériale dans la prise en compte de ces arrêts de jeu", souligne Stéphane Lannoy, en charge de l'arbitrage professionnel.

Un temps additionnel prolongé, mais pas que. La direction de l'arbitrage veut fluidifier le jeu en ne sifflant plus les petits contacts et en obligeant les arbitres assistants à lever leur drapeau rapidement lors d'un hors-jeu évident pour revenir le plus vite possible au jeu. Moins de fautes, plus de temps additionnel en somme, plus de football, cela a tout pour plaire. Il faudra scruter avec attention le début de la Ligue 2 ce samedi pour voir le nouvel arbitrage français à l'œuvre.