Football : l'ailier espagnol Marco Asensio, ancien du Real Madrid, rejoint le PSG

Le Paris Saint-Germain a officialisé jeudi l'arrivée de l'ailier espagnol Marco Asensio jusqu'en 2026, arrivé libre du Real Madrid, quelques heures après avoir annoncé le recrutement du défenseur central slovaque Milan Skriniar et de Luis Enrique, son nouvel entraineur. À 27 ans, l'international espagnol Asensio signe à Paris avec un palmarès impressionnant après dix ans passés au Real : il a remporté 17 titres dont trois Ligues des champions, le tout pour 285 matches et 61 buts.

Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer l’arrivée de @marcoasensio10. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026.#WelcomeAsensio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

"C'est un privilège de faire partie de ce grand club qu'est le PSG. J'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs", a commenté Marco Asensio, qui avait annoncé son départ du Real, il y a plusieurs jours. Cette officialisation arrive quelques heures après celle du défenseur slovaque défenseur central slovaque Milan Skriniar, arrivé libre après six saisons à l'Inter Milan.

Titulaire avec l'Espagne lors du Mondial au Qatar

Mercredi, le PSG a intronisé son nouvel entraineur, l'Espagnol Luis Enrique, qui avait fait d'Asensio un titulaire lors du Mondial 2022 au Qatar, marquant un but. Le spectaculaire ailier droit espagnol, qui a comment agent Jorge Mendes, proche du conseiller football du PSG Luis Campos, est arrivé en 2014 à la "Maison blanche", en provenance de Majorque. Cette saison, il a marqué 9 buts et adressé 6 passes décisives sur ses 31 matches en Liga, pour trois buts et une passe décisive en Ligue des Champions.

Il peut jouer aussi sur le côté gauche et également au poste de milieu offensif. À Madrid, on se souviendra de l'enfant de Majorque comme d'un prodige à l'ascension stoppée par une terrible blessure. Arrivé au Real en 2016, à 20 ans, "Marco", appelé ainsi en hommage à Van Basten, est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit à l'été 2019, lors d'un match amical contre Arsenal. Il retrouvera les terrains un an plus tard, en pleine pandémie de Covid-19.

Notre nouvel attaquant @marcoasensio10 a livré ses premiers mots en Rouge et Bleu après s'être engagé en faveur du Paris Saint-Germain. ❤️ #WelcomeAsensio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

Devancé dans la hiérarchie au Real

Mais, depuis, Asensio avait perdu son rang, devancé par les fulgurants Rodrygo et Fede Valverde dans le couloir droit. Il a semblé retrouver de l'allant au Mondial-2022 au Qatar avec la Roja, mais le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente n'a pas fait appel à lui lors de la dernière fenêtre internationale, en mars. Avec ses deux premières recrues, le PSG commence son offensive estivale sur le mercato, après avoir acté les départs de la star argentine Leo Messi et de Sergio Ramos.