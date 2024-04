Football : face à Benfica et Aston Villa, Marseille et Lille veulent poursuivre leur printemps européen

Le football français en quête de nouveaux exploits. L'OM et Lille tenteront de se qualifier ce jeudi soir en demi-finale de la Ligue Europa pour l'un et de la Ligue Europa Conference pour l'autre. Les Olympiens reçoivent le Benfica Lisbonne tandis que les Dogues accueilleront Aston Villa. Les deux formations s'étaient inclinées 2-1 face à leurs adversaires respectifs au match aller.

Mais les deux représentants du football tricolore ont des raisons d'y croire. L'OM pourra notamment compter sur son attaquant star Pierre-Emerick Aubameyang, auteur du but de l'espoir au match aller. Le Stade Vélodrome sera plein à craquer avec plus de 65.000 spectateurs attendus et les supporters attendent une soirée magique, comme face à Leipzig il y a six ans. À ce même stade de la compétition, les Marseillais s'étaient imposés 5-2 face aux Allemands après une défaite 1-0 au match aller.

"À nous de faire en sorte que cette soirée soit hors norme"

"On est conscient qu'on a un but de retard et que l'on joue contre le quart de finaliste de la Ligue des champions l'année dernière. Benfica est un grand club. À nous de faire en sorte que cette soirée soit hors norme", a déclaré le coach marseillais Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

Pour Lille, la tâche s'annonce également relevée face à Aston Villa, 4e de Premier League, et récent vainqueur d'Arsenal, quart de finaliste de la Ligue des champions. Sans leur maître à jouer, Edon Zhegrova, les Nordistes tenteront tout de même de valider leur billet pour la première demi-finale européenne de leur histoire.