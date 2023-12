Football : des supporters interdits de déplacement pour huit matches de L1 et Coupe de France ce week-end

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a interdit le déplacement de supporters de football pour cinq matches de la 15e journée de Ligue 1 et trois matches du 8e tour de Coupe de France prévus jusqu'à dimanche, dans un arrêté publié vendredi au Journal officiel. Selon cet arrêté, ces rencontres présentent un "risque réel et sérieux d'affrontements entre supporters", dans un contexte "d'exacerbation des violences de plus en plus graves observées depuis le début de la saison sportive de football".

"Ces arrêtés sont très contestables"

En 15e journée de L1, les supporters concernés sont ceux du RC Lens pour le match Montpellier/Lens vendredi à 21 heures, du FC Nantes pour PSG/Nantes samedi à 21 heures, du Stade de Reims pour Nice/Reims dimanche à 13 heures, de Toulouse pour Lyon/Toulouse dimanche à 17H05 et ceux de l'OM pour Lorient/Marseille dimanche à 20H45. En 8e tour de Coupe de France, sont concernés ceux des Girondins de Bordeaux pour Angoulême/Bordeaux samedi à 14 heures, ceux du Nîmes Olympique pour Saint-Etienne/Nîmes samedi à 15 heures et ceux de l'AJ Auxerre pour Saint-Méziery/Auxerre samedi à 17 heures.

L'Association nationale des supporters (ANS) a saisi le Conseil d'État pour contester les arrêtés ministériel et préfectoraux applicables à certaines de ces rencontres : ceux de l'AJA, de Lens, de Reims et de Bordeaux. L'audience aura lieu à 14 heures. "Ces recours contentieux n'ont absolument pas vocation à minimiser la gravité du drame de samedi dernier" à Nantes, ajoute l'ANS, qui a "choisi de ne pas contester les arrêtés relatifs aux autres rencontres. "Ces arrêtés sont très contestables. Mais ils vont drainer des affluences très importantes. Il est trop tard pour chambouler leur encadrement".

Jeudi, le RC Lens avait aussi exprimé "sa plus grande interrogation" au sujet de l'arrêté préfectoral interdisant le déplacement de ses supporters à Montpellier, en arguant notamment que cette rencontre n'était absolument pas "classée à risque". Mardi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'était dite favorable à "un moratoire sur les déplacements de supporters", d'ici au 18 décembre, après la mort le week-end dernier d'un fan de Nantes lors d'une altercation avec des supporters niçois, pour laquelle un chauffeur de VTC a été mis en examen et incarcéré lundi.

Le 29 octobre, un match entre l'OM et l'Olympique lyonnais avait été annulé et reporté en raison du caillassage des bus des joueurs de l'OL et de leurs supporters, en route vers le stade Vélodrome, par des supporters marseillais. L'ex-entraîneur de l'OL Fabio Grosso avait été blessé au visage. Des saluts nazis et des cris de singe avaient ensuite été signalés au sein du parcage visiteurs du stade Vélodrome. Après les incidents du 29 octobre, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Marseille.