Foot : Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

L'ex-champion du monde 1998 qui vient de fêter ses 47 ans, nommé l'été dernier et sous contrat jusqu'en juin 2025, a pris cette décision "pour des raisons qui lui sont personnelles", a précisé la FFF.

Malgré la défection d'une bonne partie des joueurs susceptibles d'intégrer cette équipe et le refus de leurs clubs de les libérer, les Jeux ne faisant pas partie du calendrier Fifa, Henry a réussi une jolie campagne en se qualifiant pour la finale des JO, une première pour la France depuis la médaille d'or glanée en 1984.

"Nous regrettons bien évidemment cette décision"

"Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m'ont offert cette incroyable opportunité, a déclaré Thierry Henry dans le communiqué de la FFF. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique".

Philippe Diallo a de son côté "remercié Thierry Henry pour tout le travail qu’il a accompli à la tête des sélections Espoirs et Olympiques". "Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d’argent aux JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Pour l'avoir suivi tout au long de cette campagne, j'ai pu découvrir son grand professionnalisme, sa rigueur et son amour du maillot bleu".

La FFF va désormais devoir trouver rapidement un remplaçant à Henry à la tête des Espoirs, qui doivent disputer en septembre deux rencontres qualificatives pour l'Euro-2025 contre la Slovénie et la Bosnie.