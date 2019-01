Foot - Ligue 1 : Mario Balotelli rejoint l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille a officialisé mercredi le recrutement de l'Italien Mario Balotelli, le grand attaquant tant attendu qui a été présenté au centre d'entraînement de la Commanderie.

Il ne jouera pas contre Lille, vendredi. Libéré par Nice, "Super Mario" a signé au moins jusqu'à la fin de la saison mais ne pourra pas débuter dès vendredi pour le prochain match de Championnat de France de l'OM contre Lille, car il est à court de condition physique, a précisé son nouvel entraîneur, Rudi Garcia. L'attaquant italien est "un joueur qui n'a pas joué depuis deux mois (le 4 décembre, ndlr), qui ne s'est pas entraîné, il faudra attendre de savoir dans combien de temps il sera à 100%", a encore déclaré Rudi Garcia.

L'attaque marseillaise en berne depuis le début de saison. Pour Marseille, il y a urgence, le club demeurant à six longueurs du podium, avec un match en retard. Mais les qualités de buteur de l'Italien seront les bienvenues, alors que l'attaque olympienne souffre de problèmes de finition. Valère Germain et Kostas Mitroglou, trois buts chacun, sont dans une impasse et leur confiance est au plus bas.

Selon plusieurs médias, Balotelli pourrait toucher plus de 3 millions d'euros de salaire jusqu'au mois de juin, plus une belle prime à la signature.