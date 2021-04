Foot : le monde viticole ouvert à l'appel de François Pinault pour sauver les Girondins de Bordeaux

L'homme d'affaires et milliardaire François Pinault, propriétaire du Château Latour, a appelé ses "collègues propriétaires de grands crus bordelais" à se rassembler pour un projet de reprise des Girondins. Après avoir été lâché par son actionnaire américain principal King Street, le club de L1 se retrouve sans financier. Placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux, il est désormais assisté par un mandataire ad hoc dans sa recherche d'une solution durable. Une initiative du propriétaire du Stade Rennais qui a suscité l'enthousiasme.

La crainte de voir le club disparaître

Le message a en effet été reçu cinq sur cinq par Bernard Magrez, à la tête, entre autres, du château Pape Clément. "Je pense que c'est très positif. François Pinault est mon ami, donc je ne peux qu'être à côté de lui dans ce moment-là. Et puis ce serait dramatique que Bordeaux descende en deuxième division ou dépose définitivement leur bilan. C'est l'addition des participations du plus grand nombre qui va faire qu'il y aura une somme conséquente", a-t-il jugé.

Un enthousiasme partagé par Hortense Bernard, directrice commerciale et marketing de la maison de négoce Millésima. "Je me souviens quand on avait Zinédine Zidane et que l'on était en Coupe d'Europe, c'était magique. Et je pense que ça peut servir le monde du vin d'avoir le nom de Bordeaux qui raisonne aussi pour le foot", a-t-elle estimé. "En revanche il faut vraiment un soutien, une figure, quelqu'un qui porte et donne les directives".

Alors soutenir le club oui, mais autour d'un repreneur qui viendrait avec un projet structuré pour relancer ce club emblématique.