Foot : Gérard Houllier, ancien sélectionneur des Bleus, est mort

Après Michel Hidalgo en début d'année, un autre ancien sélectionneur de l'équipe de France de football nous a quittés : Gérard Houllier est mort dimanche à l'âge de 73 ans. Selon les informations de L'Equipe, il venait de subir une nouvelle opération de l'aorte. Il avait déjà été opéré du cœur en 2001, alors qu'il entraînait Liverpool.

Après une carrière de joueur anonyme, Gérard Houllier, originaire du Nord de la France, s'était distingué au poste d'entraîneur, notamment à Lens et au PSG, avant de prendre les rênes de l'équipe de France de football, d'abord comme adjoint de Michel Platini, puis comme sélectionneur entre 1992 et le tristement célèbre mois de novembre 1993 qui avait vu la France échouer pour se qualifier pour la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis après la défaite dans les arrêts de jeu au Parc des Princes contre la Bulgarie d'Emil Kostadinov (1-2).

Un palmarès bien rempli

Après sa démission, il restera au sein de la Fédération française de football, en tant que directeur technique national (DTN) et sélectionneur des équipes de France de moins de 18 ans et des moins de 20 ans entre 1994 et 1998. Il prendra ensuite la tête des Reds en 1998, avec lesquels il signera une superbe saison 2000-2001 marquée par deux victoires en coupes nationale et la Coupe de l'UEFA (remportée 5-4 contre Alavès).

Il était ensuite revenu en France, où il remporta deux titres de champion de France avec Lyon en 2006 et 2007 et dont il était depuis 2016 conseiller du président Jean-Michel Aulas, après un nouvel intermède à l'étranger (en Angleterre à Aston Villa d'abord puis aux États-Unis au New York RB entre 2012 et 2016).