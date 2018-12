Foot - Coupe de la Ligue : le PSG en quarts de finale après sa victoire 2-1 à Orléans

Edinson Cavani et le jeune Moussa Diaby ont envoyé le Paris Saint-Germain au petit trot en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, lors du succès étriqué du quintuple tenant du titre, mercredi, devant Orléans (2-1), une équipe de D2.

Des Parisiens à la peine. Le PSG avait certes fait tourner, laissant Kylian Mbappé sur le banc et Neymar ou Adrien Rabiot à la maison. Mais, sur une pelouse battue par la pluie et le vent, les hommes de Thomas Tuchel ont été à la peine face au 11ème de Ligue 2. Ils ont également perdu Angel Di Maria (59e) et le gardien Alphone Aréola (45e), sortis sur blessure.

Cavani ouvre le score. Les Parisiens ont ouvert le score par l'intermédiaire de leur attaquant uruguayen Edinson Cavani (41e, 1-0), avant de concéder l'égalisation à la 69e sur une frappe de Joseph Lopy. C'est finalement le jeune Moussa Diaby, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui a redonné l'avantage au PSG (81e, 2-1).

Suite des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue mercredi avec l'OM, en crise de résultat, qui tentera de se rassurer contre Strasbourg. Monaco, de son côté, reçoit Lorient, 4ème de Ligue 2, tandis que Rennes affronte Nantes pour un derby 100% breton.