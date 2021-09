ÉVÉNEMENT - US Open : suivez la quête de record de Djokovic lors d'une soirée spéciale sur Europe 1

La soirée pourrait être historique. Dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, le Serbe Novak Djokovic va disputer la finale de l'US Open de tennis contre le Russe Daniil Medvedev, pour tenter de devenir le joueur le plus titré en Grand Chelem, et dépasser les légendes Roger Federer et Rafael Nadal. Pour suivre au plus près cette finale potentiellement historique, Europe 1 vous propose une soirée et une nuit spéciale.

Le match sera donc commenté en direct sur notre antenne dès 22 heures, puis analysé, par nos journalistes Lionel Rosso, Jean-François Pérès, et notre consultant, l'ancien joueur Cédric Pioline. Axel May, journaliste au service des sports d'Europe 1, sera lui en direct de Belgrade, en Serbie, tandis qu'Alexis Guilleux, notre correspondant aux Etats-Unis, sera à New York.