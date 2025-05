Finale de Ligue Conférence : des rixes éclatent entre supporters avant le coup d'envoi

À l'approche de la finale de Ligue Conférence entre Chelsea et le Betis Séville qui aura lieu ce mercredi 28 mai à Wroclaw en Pologne, des rixes entre supporters ont éclaté. Pour disperser la foule, plusieurs centaines de policiers ont été déployés et ont dû se munir d'un canon à eau.



Des rixes entre supporters de Chelsea et du Bétis Séville, les finalistes de la Ligue Conférence, ont eu lieu mercredi à Wroclaw en Pologne, a-t-on appris de la police locale, qui a utilisé un canon à eau. Chelsea et le Betis Séville se disputent mercredi (21h00) à Wroclaw le trophée de la modeste Ligue Conférence, avec un premier titre européen en ligne de mire pour les Espagnols.

Chelsea, de son côté, espère devenir la première équipe victorieuse des trois compétitions continentales de club, après avoir déjà gagné la Ligue des champions (2012 et 2021) et la Ligue Europa (2013 et 2019). "Nous avons arrêté en tout quatre personnes (...), des citoyens espagnols", a déclaré à l'AFP le commissaire Wojciech Jablonski, porte-parole de la police de Wroclaw.

Lors d'un autre incident, les supporters des clubs rivaux festoyant ensemble au centre de Wrocław, "en sont venus à un échange verbal, des matériaux pyrotechniques ont été utilisés (...). Nous avons dû utiliser un canon à eau", a-t-il ajouté.

"Zéro tolérance pour la violence dans nos rues"

Selon le commissaire Jablonski, "plusieurs centaines de policiers sont intervenu (...) pour rétablir l'ordre public et identifier les personnes qui ont enfreint la loi".

"Les policiers en tenue anti-émeute ont encerclé un bar occupé par des supporters de Chelsea", a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a promis mercredi "zéro tolérance pour la violence dans nos rues".

Il a remercié la police pour ses "actions fermes contre les hooligans en maillots de Chelsea et du Betis à Wrocław. Nous avertissons: si nécessaire, la police sera encore plus ferme aujourd'hui!", a prévenu M. Tusk sur le réseau X.